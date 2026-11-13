G-TEKT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

G-TEKT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 43.38 JPY gegenüber 40.30 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 85.72 Milliarden JPY gegenüber 77.18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch