G-Tech Info-Training öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

G-Tech Info-Training liess sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat G-Tech Info-Training die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.030 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch