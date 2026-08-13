G taste: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

G taste hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.090 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 6.03 Milliarden JPY gegenüber 5.74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch