G R Infraprojects stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

G R Infraprojects lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 30.25 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19.91 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat G R Infraprojects im vergangenen Quartal 23.25 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte G R Infraprojects 16.02 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch