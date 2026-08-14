G Mining Ventures: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

G Mining Ventures hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.42 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.290 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21.21 Prozent auf 217.5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 179.5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch