G J Steel stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

G J Steel veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 THB je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.95 Prozent auf 2.79 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.66 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch