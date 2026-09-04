G-III Apparel Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

G-III Apparel Group präsentierte in der am 02.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat G-III Apparel Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9.65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 554.1 Millionen USD im Vergleich zu 613.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch