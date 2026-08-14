G G Engineering legte Quartalsergebnis vor

G G Engineering präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.03 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 218.5 Millionen INR, gegenüber 676.3 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 67.69 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch