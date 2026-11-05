G G Dandekar Machine Works: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

G G Dandekar Machine Works hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.04 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat G G Dandekar Machine Works im vergangenen Quartal 10.2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22.71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte G G Dandekar Machine Works 8.3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch