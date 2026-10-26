G-bits Network Technology (Xiamen) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

G-bits Network Technology (Xiamen) hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 6.85 CNY. Im letzten Jahr hatte G-bits Network Technology (Xiamen) einen Gewinn von 7.90 CNY je Aktie eingefahren.

G-bits Network Technology (Xiamen) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.77 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.97 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 6.01 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 1.66 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch