Gérer les déchets de plastique à la ferme et permettre la croissance de la bioéconomie

OTTAWA, ON, le 22 mars 2021 /CNW/ - Les agriculteurs canadiens veulent réduire les déchets, et les plastiques à base de plantes sont une solution de rechange de plus en plus populaire dans une bioéconomie canadienne en pleine croissance. En créant de nouvelles options intéressantes pour les agriculteurs canadiens, on contribue à bâtir une économie et un environnement plus sains tout en aidant les agriculteurs à gérer de façon responsable les déchets de plastique à la ferme.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un financement de plus de 4,5 millions de dollars pour cinq nouveaux projets qui amélioreront la gestion des déchets de plastique et la durabilité à la ferme et feront progresser la recherche sur les bioplastiques. Ces projets d'agriculture verte aideront les agriculteurs canadiens à demeurer des chefs de file en matière d'agriculture durable et adaptée au climat.

La ministre a fait cette annonce en compagnie d'Agrirécup, un organisme national de gérance de l'industrie sans but lucratif. Agrirécup recevra jusqu'à 1,1 million de dollars par l'intermédiaire du Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture pour élaborer une stratégie visant à gérer de façon responsable les déchets de plastique générés dans les fermes canadiennes, qui atteignent selon eux 60 000 tonnes chaque année. Ce projet accroîtra l'accès des agriculteurs aux programmes de recyclage. Il permettra d'étudier les moyens requis pour mettre en place des programmes permanents qui aideront les agriculteurs canadiens à continuer d'améliorer la durabilité de leurs exploitations.

Les autres bénéficiaires sont :

EcoEnviro Labs Inc. recevra jusqu'à 1 million de dollars par l'intermédiaire de Solutions innovatrices Canada pour faire progresser les essais d'un nouveau paillis bioplastique organique fabriqué à partir de plumes de volaille. Il s'agit d'un procédé moins polluant, entièrement biodégradable et compostable de production du paillis dont le secteur canadien de l'agriculture a besoin.

Titan Clean Energy Projects Corp. recevra jusqu'à 1 million de dollars par l'intermédiaire de Solutions innovatrices Canada pour mettre à l'essai un bioplastique de qualité alimentaire, idéal pour les contenants de fruits ou de légumes préparés, qui se biodégrade plus rapidement et qui permettra de réduire la quantité de déchets envoyés aux sites d'enfouissement et d'offrir des options plus durables pour les supermarchés et les consommateurs.

TerraVerdae Bioworks Inc. recevra jusqu'à 1 million de dollars dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture pour développer une nouvelle génération de pellicule bioplastique biodégradable et de produits moulés par injection destinés à des applications agricoles telles que les films de paillis et les plateaux à semences. Le projet vise à remplacer les plastiques agricoles conventionnels à base de pétrole.

Red Leaf Pulp Ltd. recevra jusqu'à 495 000 $ dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture pour soutenir des travaux de recherche et des essais de produits portant sur un biopolymère de pâte de paille qui sera utilisé dans l'industrie des pâtes et du bois, ainsi que dans la production de carburants à faible teneur en carbone et d'un gaz naturel renouvelable. Le projet vise à remplacer les emballages en plastique et en styromousse.

L'annonce d'aujourd'hui constitue un complément à l'engagement plus vaste d'Agriculture et Agroalimentaire Canada envers la bioéconomie du Canada. Ensemble, ces investissements soulignent l'engagement du gouvernement du Canada envers la durabilité environnementale tout en assurant la croissance de la bioéconomie et en créant des possibilités économiques et des emplois.

Citations

« Le secteur agricole canadien continue de mettre au point des outils et des procédés novateurs pour assurer la durabilité de ses activités. Le financement annoncé aujourd'hui aidera les agriculteurs qui cherchent des moyens de mieux gérer leurs déchets de plastique, et contribuera à faire avancer les travaux nécessaires pour transformer les résidus de culture et autres sous produits agricoles en énergie renouvelable. Il s'agit d'une solution gagnante pour nos vaillants agriculteurs, l'environnement et la bioéconomie du Canada. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre gouvernement tient à appuyer les entrepreneurs et les petites entreprises dont les idées répondent à certains des plus grands défis actuels. En investissant dans les travaux novateurs et durables liés à la mise à l'essai de bioplastiques réalisés par de petites entreprises comme EcoEnviro Labs Inc. et Titan Clean Energy Projects Corp., notre gouvernement contribue à l'économie et soutient les producteurs agricoles canadiens ainsi que la lutte du Canada contre le réchauffement climatique planétaire. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la durabilité et la croissance de la bioéconomie. L'annonce d'aujourd'hui permettra non seulement de créer de nouveaux programmes et possibilités de recyclage, mais aussi d'améliorer la durabilité et les activités agricoles. Ces nouveaux projets aideront les agriculteurs locaux à continuer d'être des chefs de file en matière d'agriculture durable et adaptée au climat. »

- Yvan Baker, député d'Etobicoke-Centre

« Les plastiques sont un outil précieux pour les exploitations agricoles modernes, car ils permettent aux agriculteurs de travailler de manière efficace et productive. Mais lorsque les agriculteurs n'ont plus d'utilité pour ces matériaux, ils aimeraient avoir plus de possibilités de les gérer de façon écologique. Grâce au soutien d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Agrirécup peut mettre au point des solutions pratiques de recyclage sur le terrain pour les matériaux agricoles tels que les enveloppes d'enrubannage, les sacs de grains et la ficelle. De nouvelles options de gestion des matériaux comme celles-ci aident les agriculteurs à fonctionner de manière durable et contribuent à un environnement plus sain ainsi qu'à une économie circulaire pour les plastiques. »

- Barry Friesen, directeur général, Agrirécup

Faits en bref

Selon Statistique Canada, il y a déjà plus d'un quart de million d'emplois dans le domaine des technologies propres au Canada, avec un salaire moyen supérieur à 90 000 $.

Parallèlement à ces investissements, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a injecté près de 20 millions de dollars dans la recherche et le développement par l'entremise des grappes de recherche sur les bioproduits et la biomasse du programme Agri-science.

Le financement annoncé aujourd'hui dans le cadre de Solutions innovatrices Canada s'appuie sur les fonds de 150 000 $ annoncés en août 2019 pour chacune de ces entreprises, aux termes de Solutions innovatrices Canada.

