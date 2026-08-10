FYNX Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FYNX Capital äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

FYNX Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.10 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 710.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FYNX Capital einen Umsatz von 4.9 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch