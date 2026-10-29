FYNX Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FYNX Capital liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FYNX Capital die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.10 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FYNX Capital ein EPS von -0.030 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 56.9 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch