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29.10.2026 06:37:00
FYNX Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
FYNX Capital liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FYNX Capital die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.10 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FYNX Capital ein EPS von -0.030 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 56.9 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.5 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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