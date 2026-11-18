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18.11.2026 06:37:00
Fynske Bank A-S legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fynske Bank A-S gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.41 DKK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3.65 DKK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11.75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 118.3 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum waren 134.1 Millionen DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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