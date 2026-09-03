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03.09.2026 06:37:00
FX International AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
FX International AB hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30.43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0.2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 0.2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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