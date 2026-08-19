Fuzhou Rockchip Electronics A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fuzhou Rockchip Electronics A äusserte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.26 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Fuzhou Rockchip Electronics A 0.770 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Fuzhou Rockchip Electronics A 1.67 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch