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28.10.2026 06:37:00
Fuzhou Rockchip Electronics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fuzhou Rockchip Electronics A lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Fuzhou Rockchip Electronics A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.12 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.590 CNY je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.57 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1.10 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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