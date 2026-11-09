Fuyo General Lease mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fuyo General Lease hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 69.25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -96.140 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Fuyo General Lease mit einem Umsatz von insgesamt 191.09 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171.06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11.71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch