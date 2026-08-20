Fuyao group Glass Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fuyao group Glass Industries hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.87 CNY gegenüber 1.06 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.56 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 11.54 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch