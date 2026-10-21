Fuyao group Glass Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fuyao group Glass Industries äusserte sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Fuyao group Glass Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.78 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.870 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.15 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 11.85 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch