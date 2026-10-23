Futuristic Securities vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Futuristic Securities stellte am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 INR gegenüber -0.070 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Futuristic Securities 0.2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0.2 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch