Futuristic Securities präsentierte Quartalsergebnisse

Futuristic Securities hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.06 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.060 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0.3 Millionen INR aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0.3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch