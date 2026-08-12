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12.08.2026 06:37:00
Futurefuel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Futurefuel hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Futurefuel -0.240 USD je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Futurefuel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 120.72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 35.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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