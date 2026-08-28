Future Land A präsentierte Quartalsergebnisse

Future Land A präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.24 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.270 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.36 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.33 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch