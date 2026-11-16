Future Innovation Group, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Future Innovation Group, liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Future Innovation Group, die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.40 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Future Innovation Group, ein EPS von 9.88 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Future Innovation Group, im vergangenen Quartal 3.14 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Future Innovation Group, 3.33 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch