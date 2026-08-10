Future Innovation Group,: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Future Innovation Group, hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.98 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.16 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.63 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch