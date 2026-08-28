Future Fuels: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Future Fuels lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Future Fuels ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.060 CAD. Im Vorjahr hatten -0.070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch