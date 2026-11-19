Future FinTech Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Future FinTech Group -21.120 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 83.33 Prozent auf 0.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Future FinTech Group 1.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch