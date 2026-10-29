Future Architect legte Quartalsergebnis vor

Future Architect hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 29.99 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 37.73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Future Architect im vergangenen Quartal 20.12 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Future Architect 19.64 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch