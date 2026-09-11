Futura Polyesters verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Futura Polyesters liess sich am 08.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Futura Polyesters die Bilanz zum am 30.09.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.53 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.640 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch