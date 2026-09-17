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17.09.2026 06:37:00
Futura Polyesters legte Quartalsergebnis vor
Futura Polyesters lud am 15.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.33 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Futura Polyesters -0.260 INR je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.ch
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