FUTR Network veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FUTR Network stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 CAD gegenüber -0.150 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9.57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.1 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.9 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.ch