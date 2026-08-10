Futaba verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Futaba hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 34.13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Futaba -12.530 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.84 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 10.41 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch