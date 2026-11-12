Futaba informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Futaba liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Futaba die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4.220 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.39 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Futaba einen Umsatz von 10.54 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch