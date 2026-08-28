BVB Aktie 1131616 / DE0005493092
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28.08.2026 11:51:00
Fussball-Bundesliga: Wo Borussia Dortmund die Bayern im Management abhängt
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Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
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26.08.26
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Carsten Cramer, buy (EQS Group)
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26.08.26
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Carsten Cramer, Kauf (EQS Group)
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26.08.26
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Carsten Cramer, Kauf (EQS Group)
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26.08.26
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Carsten Cramer, buy (EQS Group)
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26.08.26
|EQS-News: Spatenstich für die BVB-Gesundheitswelt (EQS Group)
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26.08.26
|EQS-News: Ground-breaking ceremony for the BVB Health Centre (EQS Group)
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26.08.26
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf (EQS Group)
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26.08.26
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, buy (EQS Group)