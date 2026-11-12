Fuso Pharmaceutical Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fuso Pharmaceutical Industries gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 46.73 JPY gegenüber 43.26 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.35 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 15.73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch