Fuso Pharmaceutical Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fuso Pharmaceutical Industries gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 75.30 JPY. Im Vorjahresviertel waren 54.14 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.05 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 15.50 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch