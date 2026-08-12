FUSO DENTSU stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FUSO DENTSU gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12.78 JPY gegenüber 10.96 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 12.19 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch