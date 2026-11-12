FUSO DENTSU informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

FUSO DENTSU präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34.73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 75.55 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 15.75 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 252.35 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte FUSO DENTSU 216.89 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat FUSO DENTSU im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15.58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 63.20 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 54.68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch