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10.08.2026 06:37:00
FUSO CHEMICAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
FUSO CHEMICAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 63.22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 29.36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat FUSO CHEMICAL mit einem Umsatz von insgesamt 22.82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22.30 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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