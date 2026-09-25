UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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25.09.2026 11:22:46
Fusionsgerüchte um UBS: Ein Trotzen? Nicht doch!
UBS mit einem internationalen Player nach dem Entscheid des Ständerates nicht mehr auszuschliessen. (Bild: Shutterstock)">
Nach dem Ständerats-Entscheid suche die UBS ihr Glück im Ausland, wird in den Medien kolportiert. Für den Wirtschaftsstandort Schweiz wären die Folgen katastrophal.
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|23.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|08.09.26
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|31.08.26
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|Barclays Capital
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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