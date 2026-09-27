Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
28.09.2026 00:52:32
Fusionsgerüchte um O2 und 1&1: Telefonica-Deutschland-Chef hält vier Mobilfunknetze für überflüssig
TelefonicaDie Telekom, Vodafone, 1&1 und Telefonica betreiben in Deutschland eigene Mobilfunknetze. Der neue Telefonica-Deutschland-Chef hält das für "innovations- und investitionsfeindlich" und verweist ins europäische Ausland, wo es weniger Netzbetreiber gibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
3.21 CHF -0.71%
In eigener Sache
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!