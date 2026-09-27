Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’951 0.1%  SPI 19’776 0.1%  Dow 51’346 -0.3%  DAX 25’519 0.6%  Euro 0.9458 0.0%  EStoxx50 6’339 0.6%  Gold 4’174 1.4%  Bitcoin 70’064 0.9%  Dollar 0.8339 0.2%  Öl 103.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
BEKB-Aktie tiefer: Moody's hebt mehrere Kreditratings an
Suche...

Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.09.2026 00:52:32

Fusionsgerüchte um O2 und 1&1: Telefonica-Deutschland-Chef hält vier Mobilfunknetze für überflüssig

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Telefonica S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten