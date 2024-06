Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Fusion zwischen Novavest Real Estate AG und SenioResidenz AG erfolgreich vollzogen



17.06.2024 / 06:45 CET/CEST



Medienmitteilung, 17. Juni 2024 Die Fusion zwischen der Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) und der SenioResidenz AG wurde mit Eintrag im Handelsregister per Freitag, 14. Juni 2024, erfolgreich vollzogen. Die im Rahmen der Fusion neu ausgegebenen Namenaktien der Novavest Real Estate AG («Novavest») werden heute, 17. Juni 2024, erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Das neue, fusionierte Unternehmen verfügt über ein Immobilienportfolio mit einem Marktwert von CHF 1.02 Milliarden, mit Soll-Mietzinseinnahmen von CHF 42.6 Mio. und einem Wohnanteil an den Soll-Mietzinsen von 59% (pro-forma 2023 Basis). Die ausserordentlichen Generalversammlungen der SenioResidenz AG und der Novavest Real Estate AG stimmten am 28. bzw. 29. Mai 2024 mit überwältigenden Mehrheiten der Fusion und dem Fusionsvertrag zu und genehmigten sämtliche Anträge der jeweiligen Verwaltungsratsgremien.



Im Rahmen der Fusion wurden durch die ordentliche Kapitalerhöhung 2'325'479 neue Novavest-Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 22.75 ausgegeben und mit heutigem Datum kotiert. Im Handelsregister und den Statuten der Gesellschaft sind diese neuen Namenaktien aus der ordentlichen Kapitalerhöhung bereits reflektiert, sodass sich die im Handelsregister eingetragene Anzahl Namenaktien per 14. Juni 2024 auf 10'036'913 beläuft.



Ebenfalls neu auszugeben sind 134'002 Novavest-Namenaktien mit Nennwert von je CHF 22.75, welche aus dem bedingten Kapital der Novavest geschaffen und zur Umwandlung der im Zuge der Absorptionsfusion übernommenen 3.50% SenioResidenz-Pflichtwandelanleihe 2024 benötigt werden. Diese Namenaktien sind formell bereits an der SIX Swiss Exchange kotiert und der Vollzug durch Umtausch an die bisherigen Obligationäre findet per heute, 17. Juni 2024 statt. Der entsprechende Handelsregistereintrag dieser Namenaktien aus dem bedingten Kapital ist im August 2024 vorgesehen.



Die Zürcher Kantonalbank hat die Transaktion als Financial Advisor begleitet. Der Prospekt im Zusammenhang mit der Fusion und den neu ausgegebenen Namenaktien wurde heute publiziert und kann kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, IHKT, Postfach, 8010 Zürich (E-Mail: prospectus@zkb.ch), unter Nennung der vollständigen Adresse und des Domizils, bezogen werden.



Per Datum des Vollzugs der Fusion setzt sich der Verwaltungsrat der Novavest neu wie folgt zusammen: Thomas Sojak (Präsident), Stefan Hiestand (Mitglied Audit Ausschuss), Daniel Ménard (Mitglied Vergütungsausschuss), Floriana Scarlato (Mitglied Audit Ausschuss), Dr. Claudia Suter (Mitglied Vergütungsausschuss). Die Geschäftsleitung besteht aus Peter Mettler (CEO) und Patrick Hauser (CFO). Kontakt:

Peter Mettler

CEO NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus Wohnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248). Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus Wohnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248). Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Ansichten und Annahmen der NOVAVEST Real Estate AG zum Zeitpunkt des Datums dieser Medienmitteilung beruhen sowie bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen und Ereignissen abweichen. Abweichungen können sich aus Änderungen verschiedenster Umstände und Faktoren ergeben, einschliesslich aber nicht ausschliesslich der folgenden Umstände und Faktoren: (i) allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, (ii) Entwicklung der Immobilienmärkte, (iii) Entwicklung der Finanzmärkte und Änderungen des Zinsniveaus, und (iv) Gesetzesänderungen und sonstige Rechtsänderungen. Dementsprechend warnen wir Sie davor, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es besteht keine Verpflichtung der NOVAVEST Real Estate AG die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Diese Medienmitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) oder den Gesetzen anderer Jurisdiktionen dar.

Ende der Medienmitteilungen