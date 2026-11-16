Fusion Partners gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fusion Partners gab am 14.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.29 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -4.880 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.46 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 31.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.86 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch