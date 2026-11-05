Fusion Micro Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fusion Micro Finance hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.35 INR, nach -1.690 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.86 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.33 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch