Fusion Micro Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fusion Micro Finance stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.86 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -7.440 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 4.58 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fusion Micro Finance 4.46 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch