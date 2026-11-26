Fusion Gold lud am 24.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch