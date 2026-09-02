Fusion Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fusion Gold hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.020 CAD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 27.0 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fusion Gold 15.2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch