Fusic: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fusic hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 32.00 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 35.65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Fusic mit einem Umsatz von insgesamt 625.6 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493.4 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 26.79 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 43.59 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 152.15 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23.30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2.41 Milliarden JPY, während im Vorjahr 1.95 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch