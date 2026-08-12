Fushiki Kairiku Unso veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fushiki Kairiku Unso veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 17.88 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fushiki Kairiku Unso noch ein Gewinn pro Aktie von 40.34 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.74 Milliarden JPY – ein Plus von 5.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fushiki Kairiku Unso 3.56 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 318.11 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fushiki Kairiku Unso 263.80 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.97 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.45 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 14.39 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch